Médico especialista em neuropsiquiatria infantil, Arquimedes da Silva Santos foi um dos escritores da corrente neo-realista português. Natural da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira, era conhecido por ser um homem que dizia o que pensava, com frontalidade. Autor de obras como “Plinto” ou “Cantos Cativos” viveu os últimos tempos de vida em Alcochete depois de em 2018 ter aparecido pela última vez em público, já visivelmente debilitado pela idade, para a inauguração de uma exposição bibliográfica sobre o seu percurso, no Museu do Neo-Realismo, espaço de cultura do qual foi um dos grandes impulsionadores. Foi também em 2018 que recebeu o título de doutor Honoris Causa pela Universidade de Lisboa. Já antes recebera, pela Presidência da República, em 1998, a comenda da Ordem do Infante Dom Henrique e em 2001 a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública.