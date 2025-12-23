Mem | 23-12-2025 00:05
António Oliveira
MEMÓRIA
Faleceu no dia 23 de Dezembro de 2019, com 60 anos
Na altura do seu falecimento era responsável pela área administrativa do Centro de Bem Estar Social de Santo Estêvão, concelho de Benavente. Trabalhava na instituição desde a sua fundação. Era conhecido na comunidade por ter uma vida associativa bastante participada.
