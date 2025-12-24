Mem | 24-12-2025 00:03
Walter Marques
MEMÓRIA
Faleceu no dia 24 de Dezembro de 2009 com 73 anos
Natural do Cartaxo, onde também foi sepultado, Walter Valdemar Pego Marques foi secretário de Estado do Comércio do VII Governo Constitucional e secretário de Estado Adjunto e do Tesouro no VIII Governo Constitucional. Desempenhou o cargo de vice-governador do Banco de Portugal entre 1985 e 1989. Em termos associativos integrou os órgãos sociais da Ordem dos Economistas e foi presidente do Conselho Fiscal do Sport Lisboa e Benfica. A nível empresarial foi presidente da ANA – Aeroportos e Navegação Aérea de Portugal e pertenceu ao conselho de administração da José de Mello, SGPS, SA. Recebeu em 2006 a Medalha de Mérito Municipal do Cartaxo.
