Mem | 27-12-2025 00:05
Raul Almeida
MEMÓRIA
Faleceu dia 27 de Dezembro 2024 com 53 anos
Presidente do Turismo Centro de Portugal, nasceu em Moçambique em Março de 1971, e residia na freguesia da Praia de Mira. Foi Presidente da Câmara Municipal de Mira, pelo PSD, em 2013 e reeleito em 2017 e 2021, exercendo funções até tomar posse como presidente da Turismo Centro de Portugal em Setembro de 2023.
