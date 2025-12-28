Mem | 28-12-2025 00:04
Nuno Madeira
MEMÓRIA
Faleceu a 28 de Dezembro de 2024 com 65 anos
Era professor no Instituto Politécnico de Tomar desde 1986, na área de Sistemas e Tecnologias de Informação, e exercia o cargo de vice-presidente desde 2019 No seu currículo consta ainda o de responsável durante mais de duas décadas pelos Sistemas de Informação da Fábrica Mitsubishi Fuso Trucks Europe.
