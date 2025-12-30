Eduardo O.P.Brito

Duas das suas grandes paixões eram o cinema e o Entroncamento. Não foi jornalista profissional porque nos caminhos-de-ferro pagavam mais que nos jornais, mas publicou muito mais notícias que alguns profissionais do jornalismo. Deu, sem querer, a designação de “Terra dos Fenómenos” ao Entroncamento devido a uma série de pequenas notícias sobre assuntos invulgares, que escreveu para muitos jornais nacionais, dos quais era correspondente. Era natural de Abrantes, mas a partir dos nove anos foi viver para o Entroncamento. Em Maio de 2008 foi editado pela câmara municipal do Entroncamento uma colectânea de textos da sua autoria.