Fernando Barreto

Empresário, foi Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Chamusca entre 1991 e 2017. Nascido na Golegã, em 16 de Novembro de 1931, numa altura em que os pais ali residiram por um breve período, esteve sempre ligado à Chamusca. Primeiro ao Pinheiro Grande, para onde os pais foram viver quando ainda era criança e posteriormente à vila da Chamusca. Começou a trabalhar com 15 anos no posto de abastecimento da BP, que acabaria por adquirir. Trabalhou na Fábrica de Papel de Santa Maria de Ulme, durante trinta anos. Foi também proprietário de uma agência do totoloto e totobola e, em conjunto com a esposa, teve uma fábrica de malhas, Lezíria, que ardeu em 2003, na altura de um grande incêndio que devastou uma grande parte do concelho, provocando quatro mortos e milhares de euros de prejuízos.