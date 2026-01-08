Joaquim Esperancinha

Natural do Cartaxo, era licenciado em Engenharia Electrotécnica, com um percurso profissional na área industrial, em que ocupou cargos de gestão nos grupos CUF, Quimigal e Uralita, e na área da saúde. Foi presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que inclui os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas, nos períodos de 2003-2005 e 2012-2014. Era, desde Agosto de 2014 presidente do Conselho de Administração da Galilei Saúde, entidade a operar na área da prestação de serviços e cuidados de saúde.