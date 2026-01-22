Mem | 22-01-2026 00:02
João Diogo
MEMÓRIA
Faleceu dia 22 de Janeiro de 2025, com 68 anos
Natural de Marinhais com 68 anos de idade. João Diogo, um defensor do Ribatejo e das suas características, fundou a Agência de Viagens e Turismo Promartur, empresa de base familiar, em Fevereiro de 1996. Foi membro da direcção da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Vale Tejo
21-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar