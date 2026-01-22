uma parceria com o Jornal Expresso
24/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Mem | 22-01-2026 00:02

João Diogo

MEMÓRIA
Faleceu dia 22 de Janeiro de 2025, com 68 anos

Natural de Marinhais com 68 anos de idade. João Diogo, um defensor do Ribatejo e das suas características, fundou a Agência de Viagens e Turismo Promartur, empresa de base familiar, em Fevereiro de 1996. Foi membro da direcção da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo.

