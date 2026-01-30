Mem | 30-01-2026 00:02
António Garcia
MEMÓRIA
Faleceu a 30 de Janeiro de 2024, com 91 anos
Nascido a 15 de Setembro de 1932, foi ordenado padre em Agosto de 1960. Colocado na Diocese de Santarém em 1975, aquando da sua criação, foi pároco em Almeirim, e em Abrã, Santarém.
