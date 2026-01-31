Mem | 31-01-2026 00:03
Francisco Matias
MEMÓRIA
Faleceu a 31 de Janeiro de 2023 com 57 anos
Tipógrafo de profissão, pertenceu a associações ambientalistas enquanto jovem e foi vereador e vice-presidente da câmara municipal da Chamusca durante mais de duas décadas, quando a mesma era presidida por Sérgio Carrinho, eleito pela CDU. Desde 2005 era apontado como candidato a presidente na véspera de todos os actos eleitorais, mas só acabou por o ser em 2013, tendo perdido as eleições para o PS por setenta e quatro votos. Cumpriu o mandato como vereador a tempo inteiro, a convite do presidente socialista, mas em 2017 a CDU afastou-o da lista de candidatos.
