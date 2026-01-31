Joaquim Borrego, fundou, em Janeiro de 1968, a Borrego e Leonor & Irmão, empresa líder no fornecimento de produtos para a agricultura, que integra o grupo das dez melhores empresas de fitofármacos da Península Ibérica. Era visto como um amigo dos agricultores e um exemplo de relações comerciais honestas, factor que foi fundamental para fortalecer os alicerces da empresa.