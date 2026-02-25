Mem | 25-02-2026 00:02
Carlos Saramago
MEMÓRIA
Faleceu a 25 de Fevereiro de 2023 com 50 anos.
Pintor, era conhecido como o “Artista Maçaense do Fantástico”. A Câmara Municipal de Mação prestou-lhe homenagem atribuindo, ainda em vida, o seu nome à galeria municipal, no Centro Cultural Elvino Pereira.
