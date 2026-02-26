uma parceria com o Jornal Expresso
27/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Mem | 26-02-2026 00:03

Frederico dos Santos

Frederico dos Santos
MEMÓRIA
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Faleceu em 26 de Fevereiro de 2012 com 87 anos

O antigo matador de touros, Frederico dos Santos faleceu no Lar de S. José das Matas, Envendos, concelho de Mação, para onde havia sido levado três meses antes por um amigo que o tinha encontrado sozinho e abandonado na Golegã, sua terra natal. Nascido a 26 de Março de 1924, era a única pessoa, na área da tauromaquia, que tinha a alternativa nas três artes daquela actividade. Foi matador de touros, bandarilheiro e cavaleiro profissional. Foi também um especialista na preparação de cavalos de alta escola e toureio.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar