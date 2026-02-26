O antigo matador de touros, Frederico dos Santos faleceu no Lar de S. José das Matas, Envendos, concelho de Mação, para onde havia sido levado três meses antes por um amigo que o tinha encontrado sozinho e abandonado na Golegã, sua terra natal. Nascido a 26 de Março de 1924, era a única pessoa, na área da tauromaquia, que tinha a alternativa nas três artes daquela actividade. Foi matador de touros, bandarilheiro e cavaleiro profissional. Foi também um especialista na preparação de cavalos de alta escola e toureio.