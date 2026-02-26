uma parceria com o Jornal Expresso
27/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Mem | 26-02-2026 00:02

João Mário Ayres d’Oliveira

MEMÓRIA
Faleceu dia 26 de Fevereiro de 2025, aos 92 anos

Pintor, antigo presidente da Câmara de Alenquer entre 21 de Abril de 1967 e 18 de Junho de 1974. Natural de Lisboa era um pintor naturalista com reconhecimento nacional, discípulo de António Duarte Almeida e Domingos Rebelo, tendo frequentado os cursos de pintura e desenho da Sociedade Nacional de Belas Artes. A Casa-Museu João Mário abriu portas na Travessa de São Benedito (Alenquer) em 1992 e ali estão expostas mais de 400 obras, tanto da sua autoria, como de autores reconhecidos como Silva Porto, José Malhoa, Veloso Salgado, Ortiz Alfau, Vicente Romero ou Helena Abreu. Em 1993 recebeu o grau ouro da Medalha de Mérito Municipal e tem em Alenquer, no lugar de Casais Novos, uma rua com o seu nome.

