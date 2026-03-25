Mem | 25-03-2026 00:02
Raquel Marques
MEMÓRIA
Faleceu dia 25 de Março de 2024, com 38 anos
Natural do Sardoal, foi protagonista do filme Glória de Manuela Viegas que esteve em competição no Festival Internacional de Berlim, em 1999, sendo o primeiro filme português a tê-lo conseguido. Integrou também o grupo de teatro de Sardoal GETAS – Centro Cultural. Raquel Margarida Navalho Marques nasceu a 9 de Maio de 1985 e trabalhou como Supervisora de Projectos na empresa Softinsa. Concorreu às autárquicas de 2013 pelo Grupo de Independentes de Sardoal (GIS) e foi presidente do Conselho Fiscal da Associação de Jovens de Sardoal entre 2013 e 2016. Nas eleições autárquicas de 2021 candidatou-se à Câmara Municipal de Sardoal pelo partido Chega.
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