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Mem | 01-04-2026 00:02

António Simões Sequeira

António Simões Sequeira
MEMÓRIA
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Faleceu no dia 1 de Abril de 2019 com 82 anos

Natural do Pinheiro Grande, era agricultor e recebeu o prémio “Agricultor Agromais do Ano de 2011”. Era aberto à inovação e gostava conhecer novas formas de produzir. Gostava de ser agricultor e não imaginava, nem queria ter tido, outra ocupação.

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