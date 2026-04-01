Mem | 02-04-2026 00:02
Fernando Rovisco Guapo Ribeiro
MEMÓRIA
Faleceu a 2 de Abril de 2015 com 93 anos
Professor nas áreas de Física, Química e Matemática, foi durante mais de meio século director do Colégio Marcelino Mesquita no Cartaxo. Foi agraciado em 2004 com a Medalha de Mérito Municipal.
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