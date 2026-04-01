Mem | 02-04-2026 00:02
Vítor Leitão
MEMÓRIA
Faleceu a 2 de Abril de 2022 com 56 anos
Vítor Leitão, natural de Alferrarede concelho de Abrantes, foi jogador, treinador e árbitro de futebol. Morreu na sequência de uma paragem cardiorrespiratória, quando apitava um jogo do campeonato do INATEL, entre o Pontével e uma equipa do seu concelho, o São Facundo.
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