Mem | 06-04-2026 00:02
Miguel Cunha
MEMÓRIA
Faleceu a 6 de Abril de 2025 com 48 anos
Era presidente do Atlético Riachense, clube que representou durante décadas como futebolista e também como treinador. Para além do futebol, Miguel Cunha era empresário e uma pessoa envolvida na dinâmica da comunidade local, tendo participado activamente na organização de algumas festas da Bênção do Gado.
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