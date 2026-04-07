Mem | 08-04-2026 00:02
Carlos Alfaiate
MEMÓRIA
Faleceu a 8 de Abril de 2024 com 70 anos
Natural de Casais Revelhos, foi atleta, dirigente e principal responsável do atletismo da Casa do Benfica em Abrantes.
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