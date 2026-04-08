Rogério Ceitil

Natural de Vila Franca de Xira, residia em Alhandra. Destacou-se pela realização de várias longas-metragens mas foi com as séries de Televisão, Zé Gato e Duarte & Companhia, para a RTP que ganhou protagonismo e destaque. A sua primeira participação numa longa-metragem foi em 1971 com o filme Grande, Grande era a Cidade, em parceria com Lauro António. Tornou-se membro do Centro Português de Cinema em 1972 realizando o filme Cartas na Mesa. Em 1977

realizou o filme Antes do Adeus, assinando o argumento com António-Pedro-Vasconcelos. Nas décadas de 1990 e 2000 dedicou-se à produção de conteúdos infanto-juvenis como O Bando dos Quatro, O Beijo de Judas e a República das Perguntas.