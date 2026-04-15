Mem | 16-04-2026 00:02
Ricardo Chibanga
MEMÓRIA
Faleceu a 16 de Abril de 2019 com 76 anos
Foi um dos mais famosos toureiros portugueses e o único toureiro negro. Nasceu em Moçambique a 8 de Novembro de 1942 e veio para Portugal na década de 60 do século XX. Recebeu a alternativa de matador de toiros, na praça de Sevilha, Espanha, a 15 de Agosto de 1971, tendo sido apadrinhado por António Bienvenida. Apresentou-se em Portugal como matador de toiros a 19 de Agosto desse ano, no Campo Pequeno. Ao longo da sua carreira actuou em todas as grandes arenas do mundo. Vivia na Golegã onde tem uma rua com o seu nome. Após ter deixado de tourear tornou-se empresário na área da tauromaquia, explorando uma praça de touros desmontável.
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