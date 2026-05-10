Mem | 11-05-2026 00:03
João Fragoso
MEMÓRIA
Faleceu a 11 de Maio de 2016 com 43 anos
Foi chefe do Agrupamento 404 de Almeirim do Corpo Nacional de Escutas (CNE). Era também dirigente do União de Almeirim. Bancário de profissão era uma pessoa conhecida e estimada na cidade pela sua dedicação a causas sociais.
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