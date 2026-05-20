Mem | 21-05-2026 00:03
Amândio Mendes da Silva
MEMÓRIA
Faleceu a 21 de Maio de 2024 com 86 anos
Empresário e fundador do grupo “Mendes – Transportes e Construções, SA”, natural de Alferrarede, concelho de Abrantes. Começou a trabalhar com 13 anos com o pai que era motorista numa empresa de distribuição de lenhas e pinhas em Lisboa. Quando o pai criou o seu próprio negócio passou a tratar da escrita da empresa e das contas.
Em 2004, recebeu a medalha de mérito municipal económico de Abrantes por ter sido “um exemplo de homem empreendedor, combativo e comprometido”.
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