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Mem | 21-05-2026 00:03

Carlos Oliveira ‘Chona’

Carlos Oliveira ‘Chona’
MEMÓRIA
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Faleceu a 21 de Maio de 2021 com 72 anos

Carlos Oliveira, mais conhecido por ‘Chona’, era conhecido como o “semeador de teatros”, tantos foram os grupos que ajudou a criar e dinamizar na região ao longo de décadas. Encenador, actor e dramaturgo, foi a alma do "Teatrinho" de Santarém e esteve na génese do FITIJ - Festival Internacional de Teatro e Artes para a Infância e Juventude (FITIJ). Da sua biografia consta a colaboração na organização do I Festival Internacional de Teatro de Lisboa, no Teatro D. Maria II, e a realização do programa “Palmo e Meio” na RDP — Rádio Ribatejo, e das peças “Puzzle”, primeiro espectáculo que encenou no Teatrinho de Santarém, que foi incluída na programação da Telescola. Foi distinguido pela Câmara de Santarém como “Scalabitano Ilustre” e tem o nome numa rua da cidade.

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