Doutor em Ciências do Desporto, Luís Filipe Cid Serra foi professor coordenador na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, onde assumiu também os cargos de subdirector, entre 2015 e 2018, e director entre 2018 e 2022. Ao longo de 20 anos de serviço, destacou-se pelo seu compromisso exemplar, sobretudo na área da Psicologia do Desporto.