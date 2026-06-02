uma parceria com o Jornal Expresso
05/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Mem | 03-06-2026 00:03

Luís Cid

Luís Cid
MEMÓRIA
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Morreu dia 3 de Junho de 2025 com 53 anos

Doutor em Ciências do Desporto, Luís Filipe Cid Serra foi professor coordenador na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, onde assumiu também os cargos de subdirector, entre 2015 e 2018, e director entre 2018 e 2022. Ao longo de 20 anos de serviço, destacou-se pelo seu compromisso exemplar, sobretudo na área da Psicologia do Desporto.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1773
    03-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1773
    03-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1773
    03-06-2026
    Capa Vale Tejo
    03-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região