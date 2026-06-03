Mem | 04-06-2026 00:03
António Pinto da França
MEMÓRIA
Faleceu a 4 de Junho de 2013 com 77 anos
Embaixador de carreira considerava-se "tomarense de coração", embora tivesse nascido em Matosinhos. Era proprietário da Quinta da Anunciada Velha, em Cem Soldos, no concelho de Tomar. António Pinto da França iniciou a carreira diplomática em Jacarta como Encarregado de Negócios (1965-1970) e a sua última colocação foi no Vaticano.
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