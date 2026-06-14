Helena Guerra

Foi uma mulher ilustre de Vila Franca de Xira. Figura singular e respeitada, “mulher elegante e bela que esteve ligada ao cinema e à cultura durante toda a sua vida”. A sua trajectória de vida foi pautada por um profundo sentido de preservação das tradições locais. Foi casada com o cineasta António Pedro Vasconcelos, um dos mais conhecidos realizadores portugueses contemporâneos; com o diplomata e escritor Álvaro Guerra, figura literária e cultural de referência de Vila Franca de Xira e com o matador de toiros Mário Coelho, outra personalidade que marcou as tradições taurinas e culturais daquela cidade.