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Mem | 18-06-2026 00:03

José Saramago

José Saramago
MEMÓRIA
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Faleceu a 18 de Junho de 2010 com 87 anos

Nasceu na aldeia de Azinhaga, Golegã a 16 de Novembro de 1922. Recebeu o Prémio Nobel da Literatura em 1998 e o Prémio Camões em 1995. Em 1947 publicou o seu primeiro livro que intitulou A Viúva, mas que, por razões editoriais, viria a sair com o título de Terra do Pecado. Seis anos depois, em 1953, terminaria o romance Clarabóia, publicado postumamente.

José Saramago construiu uma obra incontornável na literatura portuguesa e universal, com títulos que vão de Memorial do Convento a Caim, passando por O Ano da Morte de Ricardo Reis, O Evangelho segundo Jesus Cristo, Ensaio sobre a Cegueira, Todos os Nomes ou A Viagem do Elefante, traduzidos em todo o mundo.

Em 2007 foi criada em Lisboa uma Fundação com o seu nome - com uma delegação em Azinhaga - que trabalha pela difusão da literatura, pela defesa dos direitos humanos e do meio ambiente, tomando como documento orientador a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

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