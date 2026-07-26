Apaixonado pela comunicação, António Miguel Nunes da Silva, bancário de profissão, esteve ligado ao surgimento do jornal semanal Notícias do Entroncamento e fundou em Setembro de 2001 o site de notícias EOL (Entroncamentoonline). Sofria, há alguns anos, de uma doença incapacitante e tinha-se despedido dos leitores do jornal a 1 de Julho de 2024, explicando que, apesar da sua vontade, a doença não lhe permitia continuar a dirigir a publicação.