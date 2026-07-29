Memoria | 30-07-2026 00:03
Fernando Santos
MEMÓRIA
Faleceu a 30 de Julho de 2022 com 71 anos
Foi, durante vários anos, presidente da União Desportiva da Chamusca e esteve sempre ligado ao movimento associativo da terra. Rosto de uma das farmácias da vila onde trabalhou foi também proprietário, durante vários anos, do “Poiso do Bezouro”, um restaurante que marcou uma época. Politicamente foi, durante alguns anos, presidente da comissão concelhia do Partido Socialista.
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