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Memoria | 30-07-2026 00:03

Martins Correia

Martins Correia
MEMÓRIA
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Morreu a 30 de Julho de 1999 com 89 anos

Joaquim Martins Correia, nascido na Golegã, a 7 de Fevereiro de 1910, distinguiu-se no campo das artes plásticas e particularmente na escultura. A sua estatuária é composta de originais soluções decorativas policromáticas que aligeiram as suas figuras do solene compromisso oficial, sobretudo a partir de 1968, com a utilização de intensos vermelhos, ocres, pretos, verdes, brancos, azuis e amarelos, pintados nos materiais escultóricos. Algumas obras mais representativas de Martins Correia, estão expostas em espaço público e acessível a todos os cidadãos. Na Golegã, os relevos em bronze, no Palácio da Justiça, dignificam a sua fachada principal e o painel em cerâmica, de sete metros por três, exposto na fachada da sua Casa Convívio, com motivos fragmentados de representação dos desenhos coloridos expostos na Dinamarca; bem como a estátua “A Camponesa” e o grupo escultórico “O Povo de Amor Cantava”, são disso exemplo. Martins Correia doou em vida, ao concelho da Golegã, uma parte das suas obras, bem como obras que lhe tinham sido oferecidas por outros artistas. As mesmas estão actualmente no edifício Equuspolis/Museu Municipal Martins Correia. O seu nome, foi dado à Escola E.B. 2,3/ S da Golegã.

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