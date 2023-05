Era, na altura do seu falecimento o homem mais velho de Portugal. Tinha 109 anos feitos a 23 de Dezembro de 2014. Manuel Rafael dos Santos era natural da aldeia de Roda Grande, freguesia de Asseiceira, Tomar, e residia na vizinha aldeia do Grou. Foi agricultor toda a vida e na festa do seu último aniversário estava bem disposto. O seu maior problema era a surdez. Não tomava qualquer medicação e vivia sozinho em sua casa, sendo acompanhado por uma filha, Maria da Conceição, que morava perto de si. O seu declínio em termos de saúde começou dois meses antes da sua morte, em Março de 2015, quando foi submetido a uma cirurgia na sequência de uma queda. A partir dessa altura começou a ter problemas de saúde que se foram agravando e passou a residir num lar, situação que sempre tinha posto de parte. Morreu no hospital de Abrantes.