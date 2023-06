Manuel António Fernandes

Foi ordenado padre a 9 de Janeiro de 1944, em Vila Viçosa e nomeado pároco no Couço, concelho de Coruche, tendo sido nomeado director espiritual do seminário de Évora em 1955, e beneficiado da Basílica Metropolitana de Évora, em 1957. No mesmo ano foi nomeado pároco de Benavente, cargo que exerceu até 1967. Foi também, juntamente com o Dr. António Gabriel Ferreira Lourenço, o obreiro do Colégio Nossa Senhora da Paz naquela localidade.