David Ribeiro Telles

Natural de Almeirim, onde nasceu a 11 de Novembro de 1927, foi um dos mais notáveis cavaleiros tauromáquicos portugueses. Os seus pares atribuíram-lhe o título de Mestre e era dessa forma que era tratado no meio taurino. A primeira corrida em que toureou foi em Coruche, em 17 de Agosto de 1945, por ocasião das tradicionais Festas de Nossa Senhora do Castelo. Na altura do seu falecimento vivia em Coruche na Herdade da Torrinha. Foi agraciado pelo Ministério da Cultura, em 1991, com a Medalha de Mérito Cultural e condecorado pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, em 1999, como grande oficial da Ordem do Infante D. Henrique. Está sepultado em Coruche.