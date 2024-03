Adriano Ferreira Alho

Foi presidente da Sociedade Columbófila Torrejana, em Torres Novas, e da Associação Columbófila do Distrito de Santarém, tendo sido também vice-presidente da Federação Portuguesa de Columbofilia. Desempenhou também funções de Juiz Classificador onde atingiu a categoria de Juiz Olímpico. Tem o seu nome no pavilhão da sede da Associação Columbófila do Distrito de Santarém e foi um dos grandes promotores de eventos como exposições nacionais e ibéricas de pombos e festas de entregas de prémios.