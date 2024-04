Helder Travado

Hélder Travado foi o primeiro presidente da comissão administrativa que geriu o município do Cartaxo após a revolução de 25 de Abril de 1974. Foi também vereador na Câmara do Cartaxo, eleito pela CDU, entre 1989 e 1996. Natural do Cartaxo, licenciou-se em Geografia e foi professor em Santarém, Alpiarça e Cartaxo.