Elza Chambel

Residia em Santarém e era presidente do Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado desde a sua fundação, em 2006. Durante grande parte da vida esteve ligada à Segurança Social em Santarém e Lisboa, depois de ter desempenhado funções como notária em Aljezur, Barrancos, Marvão e Entroncamento. Foi a primeira mulher chefe de divisão em Portugal e chegou a lugares de topo na estrutura da Segurança Social, como directora distrital de Santarém e da Região de Lisboa e Vale do Tejo. Formou-se em Direito pela Universidade de Coimbra em 1960, numa altura em que poucas eram as mulheres no curso. Militante do Partido Socialista desde 1974, foi a primeira presidente da Junta de Freguesia de São Salvador, em Santarém, eleita democraticamente. Foi também Coordenadora Nacional do Ano Europeu do Voluntariado, em 2011. No ano seguinte, o Presidente da República, Cavaco Silva, nomeou-a Comendadora da Ordem de Mérito.