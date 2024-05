Bandarilheiro e Peão de Brega, natural de Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira, Ludovino Bacatum tirou a alternativa em 1957 no Campo Pequeno e teve como padrinho Augusto Gomes Júnior. Acompanhou o cavaleiro tauromáquico David Ribeiro Teles e os seus filhos durante mais de 40 anos. Actuou nas principais praças de toiros do mundo. Despediu-se das arenas em 1997 no Campo Pequeno.