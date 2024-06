Manuel dos Santos Machado

Advogado, foi presidente da Câmara Municipal de Tomar de 1973 a 1974 e Governador Civil de Leiria durante cerca de mês e meio, antes do 25 de Abril de 1974. Depois da Revolução dos Cravos foi eurodeputado pelo CDS e vogal e secretário-geral do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH). Era, desde 2009, membro da Comissão Nacional de Eleições.