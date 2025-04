Engenheiro agrónomo, José Andrade foi presidente da Feira Nacional de Agricultura e o responsável pela construção do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, de que foi o primeiro presidente. Foi presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) durante três anos. José Andrade participou em todas as modalidades hípicas desportivas e também foi jogador de futebol no Sporting (clube do seu coração) em juniores. Foi vice-campeão de ralis no primeiro campeonato da modalidade realizado em Portugal. A nível político foi um dos mais jovens deputados na primeira legislatura após o 25 de Abril, eleito pelo PPD, hoje PSD. Apesar de ter nascido a 8 de Maio de 1948 no Vale de Santarém, porque a sua mãe porque a sua mãe fazia questão de ter os seus filhos na casa dos pais, naquela localidade, viveu toda a vida em Almeirim.