Eduardo João Martinho nasceu em 16/11/1936, na freguesia de Chamusca, no seio de uma família humilde e licenciou-se em Ciências Físico-Químicas na Faculdade de Ciências de Lisboa, em 1961, como trabalhador-estudante, tendo sido investigador nuclear no Laboratório de Sacavém de 1961 a 2002, quando se aposentou.

Em 1965 foi admitido como assistente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em regime de acumulação com a actividade no Laboratório Nuclear de Sacavém, onde leccionou aproximadamente 15 anos. De entre os seus trabalhos científicos, os mais importantes, pela originalidade e importância prática dos resultados, são os que foram publicados em final de carreira, entre 2001 e 2004, em co-autoria com José Francisco Salgado e Isabel Maria Ferro Gonçalves, referentes à descoberta de uma curva universal relevante no domínio da Física de Reactores Nucleares / Física de Neutrões.

No início de careira trabalhou em França, tendo tirado o curso de “Génie Atomique” (INSTN/Saclay, Julho.1963), em Paris, onde foi “collaborateur temporaire étranger” integrado na equipa do reactor Minerve. Foi colunista de O MIRANTE nos primeiros anos da fundação do jornal tendo publicado com a chancela da editora do jornal, "Energia Nuclear - Mitos e Realidades", em co-autoria com Jaime Oliveira"