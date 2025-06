Custódio Farto

Fundou a Casa Farto - Correaria, em Samora Correia, em 1992, devido à paixão pela arte equestre. Em 2002 expandiu as instalações focando-se principalmente no fabrico da correaria tradicional portuguesa. Também se dedicou à recuperação de modelos antigos que já estavam esquecidos. Para além do fabrico de novos artigos a Casa Farto tem também uma área dedicada à reparação.