Mário Coelho

Toureiro, natural de Vila Franca de Xira, cidade onde também morreu, participou em mais de mil corridas, em muitos países, ao longo de quarenta anos de actividade. Cruzou-se com grandes personalidades de outras artes, tendo privado com Hemingway, Orson Welles, Ava Gardner, Audrey Hepburn ou Picasso, que lhe desenhou o motivo de um traje de luzes.

Estreou-se na praça Palha Blanco, aos 14 anos e a 25 de Julho de 1967 tomou a alternativa como matador em Badajoz, confirmando-a em 1975 na Monumental do México e em 1980 em Las Ventas, Madrid. Em 1990 despediu-se das arenas, no Campo Pequeno, em Lisboa. Em Outubro de 2019, foi inaugurado um busto à sua memória no Largo Conde Ferreira, em Vila Franca de Xira. Foi também alvo de reconhecimento do Estado Português tendo recebido a Comenda da Ordem de Mérito em 2005.