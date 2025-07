Foi vice-presidente da Câmara de Santarém, Governador Civil de Santarém e cônsul honorário do Brasil em Santarém. Licenciado em Sociologia, Joaquim Botas Castanho era natural do concelho de Alter do Chão mas estava radicado em Santarém desde muito jovem. Recebeu o Prémio Personalidade do Ano - Vida, atribuído por O MIRANTE, em 2010. Tinha um perfil reconhecidamente tecnocrático que durante muitos anos colocou ao serviço da extinta Caixa de Previdência e dos serviços distritais de saúde de que foi dirigente. Foi ainda professor da Escola Superior de Enfermagem de Santarém. Enquanto vice-presidente da Câmara de Santarém e presidente da administração dos Serviços Municipalizados de Santarém, na viragem de século, deixou obra de que se orgulhava, como a cobertura do concelho com água canalizada praticamente a cem por cento.