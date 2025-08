O médico Artur Barbosa, era director da Unidade de Saúde Familiar da Chamusca. Também exercia as funções de médico legista no gabinete médico legal do Médio Tejo. Natural da Ilha do Fogo, em Cabo Verde, foi viver para Santarém aos 17 anos, tendo concluído o liceu naquela cidade. Entrou em Lisboa, na Faculdade de Ciências Médicas, em 1976 e após terminar o curso fez dois anos de estágio em Cascais, antes de ser colocado na Chamusca em 1986. Era conhecido pelo seu bom humor e pela atitude positiva perante a vida. Costumava dizer que ser médico de família era o que mais gostava de fazer e que não se imaginava a fazer outra coisa.