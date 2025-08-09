Memória | 10-08-2025 00:04
Manuel Bento Baptista
MEMÓRIA
Faleceu a 10 de Agosto de 2016 com 84 anos
Era médico e, a nível político foi fundador do PSD de Tomar e vice-presidente da distrital de Santarém daquele partido. Ligado ao movimento associativo, foi dirigente do Sporting Clube de Tomar e o principal dinamizador do Congresso do Sopa de Tomar. Aficionado da festa brava foi durante muito tempo médico da praça de toiros da cidade.
