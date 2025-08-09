uma parceria com o Jornal Expresso
10/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Memória | 10-08-2025 00:03

Maria da Conceição Mendes Horta (Santa da Ladeira)

MEMÓRIA
Faleceu a 10-8-2003 com 72 anos

Chamavam-lhe “Mãe Maria” e “Santa da Ladeira”, morreu como qualquer outro simples mortal no Hospital de Torres Novas, vítima de uma paragem cardiorrespiratória. Maria da Conceição Mendes Horta Tinha fama de vidente e milagreira. Foi sepultada no jazigo feito a seu gosto, no Santuário de Nossa Senhora das Graças, na Ladeira do Pinheiro, sede do seu “Exército Branco”. Após o seu desaparecimento o chamado culto da Santa da Ladeira, que atraía peregrinos de todo o país, quase desapareceu.

