José Falcão
MEMÓRIA
Faleceu a 11-08-1974 com 30 anos
Morreu a tourear, na Monumental de Barcelona. Foi colhido por um toiro de 506 quilos chamado "Cuchareto" da ganadaria Hoyo de la Gitana. Natural de Povos (Vila Franca de Xira), tinha 30 anos. Oito dias antes, José Falcão, toureara com Ricardo Chibanga, na praça da Figueira da Foz, naquela que foi a sua derradeira actuação em Portugal. Não chegou a conhecer a filha, que nasceria poucos meses depois da tragédia. Inicialmente sepultado em Barcelona, o corpo de José Falcão foi trasladado anos mais tarde para o cemitério de Vila Franca de Xira, cidade que tem uma escola de toureio com o seu nome.
